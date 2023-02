Důchody měla za neudržitelné i Schillerová. V rámci EU si Češi stojí ještě dobře

Lidé ve Francii protestují už od 19. ledna tohoto roku, informuje zpravodajský web France24. Demonstrace pokračovaly v poslední lednový den nebo minulé úterý.

Na vině je důchodová reforma. Do roku 2030 má navýšit o dva roky věkové minimum pro odchod do důchodu ze 62 na 64 let, jak v minulém týdnu psal server iRozhlas.cz. Vedle toho zákonodárci ve francouzském parlamentu odhlasovali zrušení dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance dopravních podniků i pracovníky některých energetických společností. Opozice mezitím chystá blokování jednání pomocí tisícovek pozměňovacích návrhů. Vláda však věří, že nová opatření budou platit už od léta. V zemi galského kohouta roku 2021 lidé odcházeli do důchodu průměrně v 62,9 letech.

Lidé ve Francii tak budou muset odpracovat 43 let, aby do důchodu mohli odejít. Změny odstartují v roce 2027 a každého půl roku se odchod do důchodu oddálí až do požadovaného limitu 64 let.

Francouzská vláda tvrdí, že je reforma nutná k udržení penzijního systému. Minulé úterý se akcí zúčastnilo 757 tisíc lidí a o týden dřív až 1,27 milionu. Nejde jen o Paříž, protestuje se po celé zemi. Servery iRozhlas i France24 upozornily na pochody v Toulouse a Štrasburku. Toulouse na jihu Francie zaznamenalo účast 100 tisíc lidí.

V Česku se ještě neprotestuje

O řadě změn se spekuluje také v Česku. Dnešní padesátníci možná půjdou do důchodu v 66 letech a čtyřicátníci až v 67. Lidé ve věku 34 let a níže ještě o rok později. Nová pravidla by se neměla týkat nikoho staršího 57 let. Podle rozhodnutí vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL se měl věk odchodu do důchodu zastropovat na 65 letech. Doba strávená v důchodu se teoreticky předpokládala na čtvrtinu produktivního a postproduktivního života.

Po roce 2030 začnou do důchodu odcházet silné ročníky, takzvané Husákovy děti. Že je současný důchodový systém neudržitelný, uváděla roku 2019 i bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). V České republice se však ještě žádné větší protesty nevyskytly.

Česká republika je na tom s věkem odchodu do důchodu ještě dobře. Roku 2020 průměrný Čech odcházel do penze v 63,7 letech. V rámci Evropské unie chodí dříve jen členové šesti dalších národů. Absolutní průměr celé sedmadvacítky byl 64,3 let, zatímco nejpozději chodili Nizozemci v 66,3 letech.

EU požaduje minimální věk odchodu do důchodu v 62 letech. Na ten dosahují Slovinci, Lucemburčané, Řekové a Italové. Jak upozornil server Euronews, naděje na dožití mužů se v roce 1970 pohybovala okolo 12 let po odchodu do důchodu, roku 2020 to bylo už 19,5 let. U žen naděje za stejné období stoupla z 16 na 23,8 let.