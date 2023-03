Důchody: Poslanci se kvůli snížení valorizace ve Sněmovně vsázejí o ústavnost

Haas dnes popsal okolnosti sázky na dotaz ČTK. Jedním z poslanců ANO, jenž se s ním vsadil, je místopředseda Sněmovny a hnutí Karel Havlíček, potvrdil na dotaz ČTK mluvčí ANO Martin Vodička. V jeho případě, jak uvedl, je ve hře lahev dobrého rumu. Opozice už předem ohlásila, že pokud bude novela platit, napadne ji u Ústavního soudu.

Sněmovní schvalování omezení růstu důchodů provázely rozsáhlé opoziční obstrukce. Haas o případné sázce mluvil přímo z řečniště třetí jednací den večer, kdy uvedl, že nikdo neví, jak by Ústavní soud rozhodl. "Rád přijmu sázku s kýmkoliv z opozice, velmi rozumnou, takto tady tu nabídku dělám, protože jako právník věřím, že zákon projde testem u Ústavního soudu," řekl.

Dnes Haas doplnil, že se po vystoupení vydal za poslanci ANO, zda by někdo z nich chtěl nabídku přijmout. Vnímal ji, jak podotkl, jako odlehčení dlouhé schůze. "Se dvěma z kolegů z hnutí ANO jsme si opravdu chlapsky podali ruku na to, že nás právní výsledek zajímá a věc není černobílá, to znamená, ani já nemám vůbec žádnou jistotu, jak to dopadne," podotkl. Co přesně je v sázkách ve hře, neprozradil.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun více. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech. Pochyby o ústavnosti se týkají možné zpětné platnosti kroku, vládní činitelé s nimi nesouhlasí. Spory budí i schvalování předlohy zrychleně ve stavu legislativní nouze. Haas na plénu řekl, že věří tomu, že vláda odůvodnila novelu správně a že i legislativní proces postupuje v souladu s ústavními principy.

Až další jednací den dopoledne se Haasovy "hozené rukavice" chopil poslanec ANO Aleš Juchelka. Navrhoval, aby výše sázky činila dvojnásobek rozdílu mezi loňským a letošním měsíčním poslaneckým platem. Částka, podle výpočtu ČTK kolem 23.000 korun, měla jít na konkrétní dobročinný účel.

Pavel chce sdělit stanovisko k vládní novele potom, co se ve středu setká se zástupci ANO Alenou Schillerovou a Havlíčkem. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by pravděpodobně již nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.