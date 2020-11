Asociace: Ve třetím důchodovém pilíři ubylo 24 tisíc lidí

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření letos přibylo 107.000 účastníků, celkem si jich spořilo na konci září 1,246 milionu. Objem jejich příspěvků vzrostl na 71,829 miliardy Kč.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat a lidé z nich s výplatou peněz jen přirozeně odcházejí, bylo na konci třetího čtvrtletí 3,169 milionu účastníků, o 131.000 méně než na konci roku 2019. Objem penzijních úspor v transformovaných fondech však nadále rostl a dosáhl 443,591 miliardy Kč.

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření ve třetím čtvrtletí 2020 vykázaly zisk 769 milionů Kč, a o 40 milionů Kč tak překonaly ztrátu z předchozího čtvrtletí, vzniklou především v akciových portfoliích v důsledku hospodářského poklesu souvisejícího s pandemií covid-19.

"Takto rychlé odmazání propadu způsobeného pandemií v první polovině tohoto roku je nejen dobrou zprávou pro všechny účastníky doplňkového penzijního spoření, ale i důkazem toho, že s nenadálými výkyvy si trh dokáže poradit. V dlouhodobém horizontu, kdy tučné roky celkově převyšují roky hubené, se rozhodně vyplatí volit riskantnější dynamické či vyvážené penzijní fondy. Výnosy z nich totiž značně převyšují částku, kterou do fondů během let účastník odkládal," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření, v průměrné měsíční výši 982 Kč, pobíralo 305.000 lidí. Příspěvek zaměstnavatele v penzijním připojištění, které průměrně činí 908 Kč, inkasovalo 781.000 účastníků. Transformované fondy na konci září vytvořily celkový zisk 3,49 miliardy Kč, což je čtvrtletní nárůst o 739 milionů Kč.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.