Důchody: Senátní výbor podpořil dodatečné zvýšení

Předseda výboru Tomáš Goláň (ODS a TOP 09) očekává, že na plénu zazní pozměňovací návrh týkající se důchodů pro zaměstnance integrovaného záchranného systému. Chtěl ho předložit už dnes, ale stáhl ho.

Příslušníci integrovaného záchranného systému by mohli předčasně chodit do důchodu až o pět let dřív bez dopadu na výši penze. Předčasný důchod bez sankce pro záchranáře prosadili poslanci vládního hnutí ANO.

"V tom zákoně byl jeden pozměňovací návrh, který se týkal integrovaného záchranného systému. Ten byl nešťastný, ten skutečně ty dřívější odchody do důchodu přiznával i administrativním pracovníkům a lidem, kteří nemají ztížené pracovní podmínky," řekl Goláň ČTK. Ministerstvo práce podle něj s výborem nekomunikovalo, proto připravil vlastní pozměňovací návrh, ale dospěl k závěru, že není příliš kvalitní, a stáhl ho. "Nicméně očekávám na plénu, že toto týkající se IZS bude celé vyňato a bude to dopracováno jiným zákonem," dodal.

Novela také zavádí navíc od roku 2023 příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.