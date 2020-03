Ošetřovné by mohli dostávat lidé i kvůli uzavřeným stacionářům

Vyplývá to z informací na webu ministerstva práce a České správy sociálního zabezpečení.

"Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Pokud však zaměstnanec nežije se svými příbuznými ve společné domácnosti, nárok na ošetřovné nezíská," sdělil ČTK Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva práce.

Podle vyjádření resortu je možné ošetřovné čerpat, pokud se člověk stará o nemocného člena domácnosti, nebo o člena domácnosti závislého na pomoci. V Česku se závislost posuzuje třeba kvůli vyplácení příspěvku na péči, uznávají se čtyři stupně podle potřeby opatrování.

Vláda v pátek nařídila uzavřít ode dneška stacionáře či denní centra a podobná zařízení sociálních služeb. Využívají je postižení a senioři. Kabinet pak v neděli rozhodl také o omezení pohybu v Česku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by lidé měli ale dál chodit do práce, po ní by měli spěchat domů. Od ostatních lidí by měli udržovat odstup, neměli by se shlukovat.

Stejně jako řada rodičů po uzavření škol se musí mnozí lidé postarat doma o své blízké i po zastavení provozů stacionářů a jiných zařízení. K získání ošetřovného potřebují podle ministerstva práce potvrzení o potřebě ošetřování, které jim má vystavit ošetřující lékař. Jak by měli zaměstnanci nyní postupovat, jak by měli o doklad žádat a kde a kdy by si ho měli případně vyzvednout, tiskové oddělení neupřesnilo.

"Zaměstnanec ho (vystavený tiskopis) neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tím je podána žádost o ošetřovné," uvedlo pouze tiskové oddělení s odkazem na webové stránky ČSSZ.

Vláda by měla dnes projednávat návrh ministerstva práce na úpravu ošetřovného tak, aby se vyplácelo po celou dobu uzavřených škol a dávku dostali i živnostníci. Chystaný zákon změny ošetřovného na seniory či postižené členy domácnosti, kteří se neobejdou bez pomoci, kvůli uzavřeným zařízením sociálních služeb proti šíření pandemie ale neobsahuje.