V Česku přibývá lidí, kteří si kvůli péči o blízké berou ošetřovatelské volno

Dlouhodobé ošetřovatelské volno se v Česku zavedlo od června 2018. Vzít si ho mohou až na tři měsíce zaměstnanci i živnostníci, kteří si platili nemocenské pojištění. Z něj pak mohou pobírat 60 procent vyměřovacího základu svého příjmu. Toto ošetřovné je možné mít na péči o člověka, který strávil aspoň čtyři dny v nemocnici a podle lékařů potřebuje ještě aspoň měsíc celodenní opatrování. Podmínka pobytu v nemocnici se netýká nevyléčitelně nemocných s paliativní péčí. Volno si může vzít manželka či manžel, registrovaný partner či partnerka, potomci, sourozenci, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta či strýc. O nemocného může pečovat i protějšek těchto příbuzných, pokud bydlí s pacientem ve stejné domácnosti. Pečující se mohou střídat. Takzvaní dohodáři nemají na tuto dávku nárok.

"Vedeme debatu jak dlouhodobé ošetřovné upravit. Když je ho třeba prodloužit. Člověk nemá dlouhou perspektivu života a my řešíme, jestli se má (kvůli dalšímu vyplácení ošetřovného) vracet do nemocnice. Poznatky z praxe chceme zhodnotit," řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Cílem plánovaných změn i dalších opatření je podle něj také to, aby se méně umíralo v nemocnicích a víc bylo možné dožívat v domácim prostředí mezi blízkými. "Souvisí to s financemi, ale i osvětou, aby lidé věděli, že to zvládnou," uvedl ministr. Dodal, že posílit se mají terénní služby. Na pečující pak pamatuje připravovaná novela o sociálních službách. Má podpořit vznik podpory i pro ně, a to třeba poradenství či psychologickou pomoc.

Loni mělo dlouhodobé ošetřovatelské volno bezmála 18.000 lidí. O blízké se staralo 13.600 žen a 4400 mužů. Předloni ošetřovné pobíralo přes 13.900 pečujících, v roce 2020 jich bylo 12.400 a v roce 2019 pak 10.900. Od června 2018 do konce roku - tedy za prvních sedm měsíců po zavedení - sociální správa posílala dávku 3239 lidem.

Dlouhodobé ošetřovatelské volno si berou většinou ženy. Tvoří tři čtvrtiny těch, kteří kvůli péči na čas odcházejí z práce a tuto dávku pobírají. Loni se na tomto ošetřovném z nemocenského pojištění vyplatilo zhruba 210 milionů korun. Předloni výdaje činily asi 160 milionů korun a v roce 2020 kolem 140 milionů korun.