Tragická bilance pátečního zemětřesení v Myanmaru a Thajsku přesáhla hranici dvou tisíc obětí

Myanmar se stále vzpamatovává z ničivého zemětřesení, které v pátek zasáhlo zemi a připravilo o život více než 2000 lidí. Odhady Americké geologické služby (USGS) jsou však ještě temnější – varují, že celkový počet obětí by mohl překročit 10 000. Záchranné týmy pokračují v zoufalém pátrání po přeživších pod troskami, i když šance na jejich nalezení každou hodinou klesají.

Do zasažených oblastí začíná proudit první zahraniční pomoc . Poté, co vojenská junta výjimečně požádala o mezinárodní podporu, dorazil v sobotu ráno čínský záchranný tým. Krátce nato do země vyslala svůj tým také Indie, který zahrnuje jak záchranáře, tak lékaře. Další pomoc přislíbily i země jihovýchodní Asie a humanitární organizace pod záštitou OSN.

Navzdory tragédii a humanitární krizi však vojenská vláda pokračuje v ozbrojených operacích proti prodemokratickým silám. Podle BBC podnikla junta o víkendu několik leteckých útoků, což výrazně komplikuje záchranné a humanitární operace.

„Humanitární pomoc se musí dostat k lidem v nouzi. Pokud budou pokračovat boje, může být zničena dříve, než dosáhne svého cíle,“ upozornil. Zároveň varoval, že dobrovolníci i pracovníci pomoci se obávají zatčení či násilné mobilizace do armády. „Míra strachu v Myanmaru je obrovská. Devastace, kterou způsobila vojenská diktatura, se nyní násobí přírodní katastrofou,“ dodal.

OSN a další mezinárodní instituce apelují na světové lídry, aby vyvinuli tlak na myanmarskou juntu k okamžitému zastavení bojů a otevření cest pro koordinovanou pomoc obětem katastrofy.

Pomoc nabízí i čeští hasiči

Čeští hasiči nabídli myanmarským úřadům pomoc, nicméně tamní úřady o ni stále nepožádaly prostřednictvím Mechanismu civilní obrany Unie. Český odřad specializovaný na prohledávání sutin a záchranu osob v městském prostředí (USAR) je podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové v pohotovosti.

„Situace v Myanmaru je ovšem kvůli probíhajícímu vnitřnímu válečnému konfliktu značně nepřehledná. Většina postižených regionů je bez spojení, telekomunikačních služeb a bez elektřiny. Vzhledem k přerušeným komunikačním kanálům je složité zmapovat situaci a odhadnout přesné škody,“ shrnula Ochmanová pro EuroZprávy.cz.

Jediné aktivované letiště se nachází až 350 kilometrů od zemětřesením postižené oblasti. „Mezi nejhůře zasažené regiony patří oblasti, které nejsou pod kontrolou oficiální myanmarské vlády. Není proto pravděpodobné, že by k aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie došlo,“ poznamenala mluvčí.