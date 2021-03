Příjemci sociálních dávek nebudou muset úřadům dokládat příjmy

Úředníci nebudou příspěvky na bydlení a na péči a přídavky na dítě přepočítávat, lidé budou dostávat podpory v dosavadní výši. Předpokládá to vládní předloha, kterou dnes schválila zrychleně Sněmovna.

Cílem úpravy je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) omezit kvůli koronavirové krizi osobní kontakt klientů s úředníky. Předloha se netýká nových žádostí o dávky, lidé je budou moci podávat i nadále, uvedla. Návrh zákona nyní dostanou k posouzení senátoři.

Obdobný zákon platil už loni na jaře a také na podzim. Opatření mělo ulevit úřadům práce, které měly výpadek počtu pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské nebo v karanténě.

Sněmovna vložila do předlohy pozměňovací návrh Jana Chvojky (ČSSD), podle kterého bude informační systémy o důchodech a nemocenské dál provozovat Česká správa sociálního zabezpečení. Úprava ruší platné, ale dosud neúčinné ustanovení, podle kterého mělo k lednu převzít provoz těchto registrů ministerstvo práce a sociálních věcí. Stejný návrh se dostal už do původní předlohy o bonusu k nemocenské pro lidi v karanténě, která nakonec nebyla přijata.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce v běžné situaci dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Pokud to neudělají, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Pokud by potvrzení neposkytli ani do konce daného čtvrtletí, o dávku by přišli. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.