Sněmovna podpořila příspěvek 6000 korun pro osamělé rodiče

Osamělí rodiče patří podle předkladatelů ke skupinám lidí, které byly nejvíce postiženy propadem příjmů při koronavirové krizi. Dopady na rozpočet odhadli na tři miliardy korun. Kabinet návrhu vytkl mimo jiné to, že nebere v potaz počet dětí a že podporu by mohli dostat i movití rodiče. Na dotaci by navíc zřejmě měli nárok jen ti osaměli rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Podmínky by navíc podle vlády mohlo splnit více lidí při péči o totéž dítě, a to při střídavé péči.

Rakušan kvůli budoucím úpravám návrhu zákona netrval na tom, aby jej Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení, jak autoři požadovali. Dolní komora nakonec nepřistoupila ani na snahu zkrátit lhůtu pro posouzení předlohy ve výboru na polovinu. Bude na to mít standardní dva měsíce.

"Smyslem návrhu zákona je současně podpořit rodiče-samoživitele a rodiče s malými dětmi, kteří se náhle a nečekaně ocitli ve svízelné situaci, poskytnout jim podporu a určitou dávku solidarity a jistoty v této nelehké době," napsali autoři v důvodové zprávě.

Žadatelé o šestitisícový příspěvek by podle návrhu vyplňovali jen čestné prohlášení, že splňují zákonné podmínky pro jeho poskytnutí. S ohledem na co nejmenší administrativní náročnost by dokládat nic nemuseli. Peníze by vyplácely úřady práce.

Návrh Starostů vznikl loni v době, kdy Parlament schvaloval příspěvku 5000 korun starobním důchodcům a lidem s invalidní nebo pozůstalostní penzí s rozpočtovými dopady 14,5 miliardy korun. Opoziční politici tehdy mluvili o uplácení voličů.