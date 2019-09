"Velmi vážně uvažujeme o zavedení valorizačního mechanismu," uvedla Jana Maláčová, podle níž by ale neměl být automatický, jako je tomu u důchodů. Jakákoli změna by podle ní měla být navázána na širší novelu zákona o sociálních službách, jinak by neměla smysl. Maláčová také upozornila na to, že dávka by se mohla v konečném důsledku nejen zvyšovat, ale také snižovat.

V úvahu podle Maláčové připadá valorizace příspěvku na péči podle vývoje průměrné hrubé mzdy, vývoje průměrného důchodu, podle inflace, podle inflace a růstu mezd a podle růstu minimální mzdy. Bylo by možné se vrátit podle ministryně i k valorizaci podle vývoje cen sociálních služeb, což obsahovalo původní znění zákona z roku 2006. Mechanismus byl zrušen o dva roky později zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, aniž jej vláda někdy využila, podotkla.

Sněmovna o zvyšování příspěvků na péči debatovala v souvislosti se svým usnesením z loňského prosince, v němž vládu k přípravě valorizačního mechanismu vyzvala. "Jsem příznivcem toho, abychom důležité dávky valorizovali častěji, jako je tomu u důchodů," uvedla poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

U navyšování příspěvků na péči (PnP) jsme vždy svědky handrkování: o kolik a komu. Považuji to za nedůstojné, chci odstranit nejistotu občanů a přispět k jejich důvěře k státu. Navrhuji proto zavedení valorizačního, zákonem daného, mechanismu. U důchodů to funguje,proč ne u PnP?! — Markéta Adamová (@market_a) September 25, 2019

Podobně se vyjádřila také Olga Richterová (Piráti), podle níž jsou vzhledem k růstu životních nákladů liché obavy, že by se příspěvek mohl i snižovat.

Před dopady na státní rozpočet varoval Pavel Juříček (ANO), podle kterého by se dávky měly navázat na růst nebo pokles hrubého domácího produktu. Podle poslance ODS Jana Bauera je nutná celková revize sociálních dávek.

Komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová míní, že je třeba řešit pojetí příspěvků na péči. Upozornila na jejich částečné zneužívání a naopak na výpadek, když je postižený člověk například na delším pobytu v lázních.

Výše příspěvku na péči se liší podle závažnosti zdravotního postižení a v některých případech podle toho, zda jsou postižení lidé v domácí, nebo v ústavní péči. V současnosti činí o 880 korun do 19.200 korun měsíčně.