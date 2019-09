Geneticky modifikovaná kukuřice: Bude se v Česku opět pěstovat?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zemědělství nemá informaci o tom, že by se v ČR letos pěstovala nějaká geneticky modifikovaná (GM) kukuřice. ČTK to dnes sdělil tiskový mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Mělo by tak jít o třetí rok za sebou, kdy s ní žádný farmář pole neosel.