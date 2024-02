OBRAZEM: Praha pod náporem zemědělců. Traktory na magistrále, Výborný v jámě lvové

Podle serveru index.hu se zdá, že se blíží nová dohoda mezi Maďarskem a Švédskem ohledně švédských bojových letadel Gripen, informovala v neděli tisková agentura PA Media. To by mohlo otevřít cestu k ratifikaci vstupu Švédska do Severoatlantické aliance parlamentní frakcí vládní strany Fidesz.