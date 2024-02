GLOSA | Události Petra Nutila: Dva roky ruské války proti Ukrajině a podvodník Bendig

Uplynuly dva roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, nebo chcete-li slovy ruského prezidenta „speciální třídenní operace“, která přerostla v největší válku od 2. světové na evropském kontinentu. Za ty dva roky se ruské válečné mašinérii pod vedením mezinárodně uznaného válečného zločince Putina nepovedlo sousední stát pokořit. Ukrajina se dál statečně brání. K tomu je třeba říct následující: i nadále podporovat Ukrajinu v boji proti okupantům znamená pro nás Evropany podporu vlastní bezpečnosti. Ale nejen to. Pomáhat a nepoddat se zlovůli je povinností, což je věc, kterou by si náš národ vzhledem ke své historii mohl a měl uvědomovat silněji než ostatní. A jsem rád, že skrze aktivity vlády a prezidenta tak i jako národ jednáme. A měli bychom na to být hrdí. Píšeme tu zrovna jednu z kapitol naší národní historie, na níž se budou další generace dívat s obdivem, jako na jeden z těch světlých, statečných momentů našich národních dějin. A tak dnes, stejně jako před dvěma lety musíme zvolat Sláva Ukrajině, sláva hrdinům! Слава Україні! Героям слава!

A nezapomeňte prosím, že i nadále můžete i vy přispět ve veřejné sbírce na Zbraně pro Ukrajinu, aby se i dál mohla bránit ruské agresi. Díky!

Tak pojďme k dalším zprávám.

V Praze protestovali zemědělci proti unijní zemědělské politice, opatřením v rámci Green Dealu a s tím spojenou byrokracií. Bohužel jim tato demonstrace byla ukradena agrobarony, proruskými dezoláty a všudypřítomnými attention whores podzemí české politiky, na což mnozí ze zemědělců zareagovali prostě tím, že odmítli dělat užitečné idioty a z Prahy na traktorech zase odjeli. Za to se jim sluší poděkovat.

Na populistické frontě přituhuje před evropskými volbami. Komunisté v preferencích posilují a já se moc těším na jejich kanibalizační zápas o nejvíc antisystémové voliče s Okamurovou SPD a Babišovým ANO. V ideálním případě by to mohlo dopadnout tak, že se požerou a nedostane se nikdo nikam. Ale to je asi jen sen.

Ukázalo se, že svého času mohutně propíraný útok moukou na zpěváka Jana Bendiga na předávání cen Českého Slavíka, při němž měli být vykřikovány rasistické nadávky, byl podvrh, respektive že byl zinscenován samotným zpěvákem a dopředu domluven s útočníkem. Oběma prodavačům teplé vody tak teď hrozí pokuta až padesát tisíc. A podle mě je to prostě málo. Měli by být oba veřejně politi medem a vyváleni v mouce a celý den voděni centrem Prahy, už jen proto, aby je napříště nenapadaly takové hovadiny, to zaprvé, a za druhé aby si po takovém vymyšleném incidentu nemuseli vymýšlet vymyšlená psychická zhroucení, plakat sami nad sebou v bulváru a dojímat se upřímnými slovy podpory od kolegů ze showbyznysu. A tak podobně. No a tady prosím vidíte, kam vede nezřízená touha po mediální pozornosti, závislost na digitálním cukru lajků. Jednoho to dovede k podvodu, jiné třeba k mnohačetným zásahům plastických chirurgů, mnohačetným rozvodům, zápasům v kleci a tak. Chlapci a děvčata, lajky jsou fejk a vaše předstírání vám přinese jen fejkový cukr. A ten docela rychle zhořkne.

A když jsme u těch nesmyslů.

Numeroložka pro Blesk zanalyzoval rádoby „magické“ datum 24.2.2024. A laskaví čtenáři se tak mohli dozvědět následující: „Sobota bude zvláštní, nepředvídatelná, neklidná a v mnoha situacích nepochopitelná. Proto si dnešní den prokládejte humorem, zábavou a hravostí. Nevysilujte se zbytečným bojem, manipulací, převychováváním někoho či přemýšlením o nelogičnosti něčeho. Nebuďte k sobě ani druhým zbytečně nároční, kritičtí a pedantní. Netočte se na místě, spíše se uvolněte a snažte se využít čas co nejefektivněji. Najděte vlastní způsob fyzického uvolnění, ve sportu, tanci, na procházce, velkým úklidem, hraním si s dětmi, spánkem.“

Hezké, že ano?

Tak hele, to je ukázkový příklad blábolení bez obsahu, generováním gumových, univerzálních vět, které pasují vlastně na každého. Platí to na horoskopy, numerology, astrology, populisty všeho druhu, prostě všechny obchodníky s lidskou důvěřivostí, nebo chcete-li, hloupostí. Na počkání od nich dostanete hodnocení natolik nekonkrétní a obsahující tak širokou škálu vlastností a charakteristik, že se vždy některá hodí na kohokoli. A čtenáři, zákazníci a bohužel i voliči se pro tyhle blábolisty, kteří by zasloužili být veřejně házeni do Vltavy, vždycky najdou.

No, a to by pro dnešek asi stačilo.