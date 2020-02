Rozšíří se důl Turów? Čeští ekologové se mohou odvolat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Česka oficiálně dorazil z Polska překlad souhlasu k rozšíření polského dolu Turów, takže se proti němu nyní mohou čeští ekologové odvolat. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo životního prostředí. Na odvolání mají ekologické organizace čas do 17. března.