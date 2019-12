Záloha na PET flašky a plechovky? Naprostý nesmysl, tvrdí výrobci

Vyplývá to z právního rozboru pro výrobce nealkoholických nápojů Mattoni 1873, který má ČTK k dispozici. S povinným zavedením zálohového systému na PET lahve a další obaly novela, která je součástí návrhu nové odpadové legislativy, nepočítá. V pondělí o ní jedná vláda.

Zákon o obalech rovněž upravuje povinnosti autorizovaných obalových společností, stanovuje minimální hustotu sběrné sítě a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice. Vláda bude projednávat čtyři odpadové zákony, které řeší mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Cílem hlavní normy je omezení skládkování a větší motivace ke třídění. Zákony by měly platit od počátku roku 2021, mají ale řadu kritiků.

Ministerstvo životního prostředí, které je autorem odpadové legislativy, považuje zálohování PET lahví i plechovek za nekoncepční zásah do stávajícího systému třídění odpadů. "Už v současné době vytřídíme 80 procent všech PET lahví uvedených na trh," řekl nedávno ČTK Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP. Pokud by i přesto některý z výrobců tento systém dobrovolně zavést chtěl, musel by všude, kde uvádí obaly na trh, umožnit i jejich zpětný odběr.

Zastáncem zálohování PET lahví jsou například firmy Mattoni 1873, Sodovkárna Kolín a také pivovary Bernard, Krakonoš anebo Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. "Nyní platná legislativa, její výklad ze strany MŽP a dokonce i připravovaná novelizace staví výrobce před výběr: Postarejte se sami o všechno, nebo se nestarejte o nic," řekla k právnímu rozboru PR manažerka Mattoni 1873 Andrea Brožová. Dobrovolné zavedení je podle ní tak komplikované, že zcela blokuje možnost postupné změny k efektivnějšímu způsobu nakládání s obaly.

Každý výrobce, který by chtěl zavést zálohy na své obaly, by podle právního rozboru, musel požádat o oprávnění pro nakládání s odpadem, rozšířit svoji činnost o plnění souvisejících povinností a zatížit se pravidelnou související administrativou. Zároveň by musel zajistit dostatečné množství odběrných míst vyjednáním smluv s až 90 procenty obcí v ČR a také uzavřít separátní smlouvy prakticky s každým jednotlivým obchodem, který prodává jeho výrobky spotřebitelům. Ačkoli tito prodejci často nenakupují tyto výrobky napřímo a výrobci tak o nich vůbec nemusí vědět. Musel by také samostatně svážet z obchodů nikoli pouze zálohované obaly, ale všechny své obaly uváděné na trh v ČR, včetně fólií z palet nebo kartónů od plechovek a zajistit stanovenou míru jejich recyklace.

Proti zavedení zálohování na PET lahve se již dříve postavil například Svaz pivovarů a sladoven ČR či někteří prodejci. Podle generálního ředitele Ondrášovky Libora Duby zálohování situaci nezlepší, zálohy motivovat lidi ke vracení lahví nebudou a systém ekonomicky zatíží.