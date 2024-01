Euro by pro nás nebylo prospěšné, míní většina Čechů. Navrhují referendum

Nálady ohledně eura ve společnosti odhalil průzkum agentury Median, který si nechal vypracovat Český rozhlas-Radiožurnál. Šetření také ukázalo, že více než polovina respondentů by chtěla o přijetí společné unijní měny rozhodovat v referendu.

"To, že je pro ně euro přínosné, říkají především studenti. Říká to 45 procent z nich. A dále to často uvádějí podnikatelé, tam to říkají dva z pěti podnikatelů," komentoval výsledky jeden z autorů průzkumu Ivan Cuker.

Šedesát procent dotázaných by o přijetí eura chtělo rozhodovat v referendu. Zřejmou převahu mezi těmito lidmi mají ti, podle kterých by euro nepřineslo žádný prospěch. Celkem se šetření zúčastnilo více než 1000 lidí.

V Česku je v posledních týdnech přijetí jednotné unijní měny velkým tématem, které v novoročním projevu otevřel úřadující prezident Petr Pavel. Na odpor se postavil zejména jeho předchůdce Václav Klaus, který neváhal současnou hlavu státu označit za laika.

"To vystřelení z děla Pavlem a Dvořákem padlo ve chvíli, kdy oba tito pánové už dostali na stůl společný materiál ministerstva financí a České národní banky, ve kterém se říká: s eurem nic nedělejme," připomněl bývalý premiér a federální ministr financí. Přijetí eura by podle Klause bylo fatálním krokem pro českou ekonomiku i společnost.