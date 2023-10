Feriho kauza pokračuje. Soud by mohl rozhodnout už příští týden

Podle informací serveru novinky.cz nejspíš bude část dnešního soudního stání neveřejná kvůli citlivé povaze případu. Další jednání jsou naplánována na příští týden, konkrétně v úterý a ve čtvrtek. To už by mohly zaznít závěrečné řeči a následně i rozhodnutí soudu.

Feri jakoukoliv vinu odmítá. "V plném rozsahu to odmítám, pokládám to za něco, co je nechutné, odporné, čeho bych nikdy nebyl schopen," řekl v únoru u soudu, přičemž se omluvil za možné nevhodné či nepatřičné chování.

Soud měl původně pokračovat v létě, ale červencové jednání bylo odročeno kvůli potřebě dalšího času na vyhotovení posudků. Uvedla to tehdy Česká televize, kterou o odročení informoval mluvčí soudu Radek Mařík. Podle jeho slov se neměnil rozsah dokazování.

Feri, který kvůli kauze složil poslanecký mandát a stáhl se z veřejného života, čelí obžalobě ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Jednou z obětí je podle obžaloby nezletilá dívka, proto hrozí bývalému politikovi až desetiletý trest odnětí svobody. Soud se případem zabývá od února.