Fiala: Ukrajina musí zvítězit, protože Rusko překročilo všechny meze lidskosti

Soudkyně v americkém Los Angeles uložila trest 16 let vězení bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, který byl odsouzen za znásilnění ve svém druhém procesu týkajícím se sexuálního zneužívání žen. Před třemi lety v New Yorku dostal 23 let odnětí svobody a druhý trest si začne odpykávat až po uplynutí toho původního. Podle webu Variety je prakticky jisté, že někdejší velikán Hollywoodu stráví zbytek života za mřížemi.