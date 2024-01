Fico lidem lže? Tvrdit, že válka probíhá jen na východě Ukrajiny, je klamáním veřejnosti, řekl Pavel

Pavel zdůraznil, že i když může na první pohled vypadat, že v Kyjevě běží normální život, ve skutečnosti je to válka, ne normální situace. Odmítl zkreslování faktu s tím, že omezovat konflikt a ruské "speciální operace" na východ Ukrajiny je vážným klamáním.

"To není normální situace. To bohužel je válka, i když na první pohled může v řadě okamžiků vypadat jako běžný mírový život. Zkreslovat to tím, že válka nebo speciální operace, jak ji nazývají Rusové, probíhá pouze na východě Ukrajiny, je vážným klamáním veřejnosti," řekl.

Prezident také varoval před únavou Západu z neustálé potřeby podporovat Ukrajinu a poukázal na to, že konflikt ovlivní evropskou a globální bezpečnost. Podle něj by následky úspěchu Ruska v ovládání celého území Ukrajiny mohly posílit jeho schopnost použít sílu k prosazení svých zájmů vůči jiným suverénním zemím.

"Nás sice může unavovat poslouchat informace o válce na Ukrajině a nutnosti pomoci Ukrajině. A tam opravdu nejde jen o to, kdo bude suverénem nad územím Ukrajiny, ale jde tam i o to, jak bude vypadat evropská, ale i globální bezpečnost v budoucnu. V případě, že Rusko uspěje tak, jak si představuje, tak bude ve všech svých závěrech utvrzeno, že lze napadnout suverénní zemi a silou si vymoci svůj zájem," uvedl.

Pavel také upozornil, že Evropa by se měla připravit na možnost, že příští prezidentské volby ve Spojených státech vyhraje Donald Trump, a že by mohl uzavřít dohodu s ruským prezidentem Putinem, která by nemusela být výhodná pro Ukrajinu ani Evropu. Proto je podle něj lepší se předem připravit.

Prezident reagoval i na názory české opozice, která zdůrazňovala snahu o mír a odmítání příprav na válku. Pavel uvedl, že pouhé deklarace o míru nestačí a je nutné být připraven na případné násilí v zájmu zachování míru.