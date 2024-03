Hana Moučková končí v čele Sokola. Odstoupila po odhalení podvodu

Moučková oznámila odstoupení z funkcí starostky a členky předsednictva na sobotním mimořádném jednání výboru České obce sokolské. Dočasně ji povede první místostarosta Martin Chlumský.

"Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla namístě a pro fungování Sokola dobrá. O tom mě přesvědčovali i kolegové z předsednictva a mnozí zástupci žup. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod a nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré," uvedla končící starostka.

Bankovní a úvěrový podvod v České obci sokolské odhalila policie, podle které se jej dopustila bývalá asistentka Moučkové. Ta si vzala život, když se na její trestnou činnost přišlo. Škoda byla vyčíslena na nejméně 40 milionů korun.

Moučková byla v čele České obce sokolské od roku 2011, kdy se stala první ženou v nejvyšší funkci v rámci organizace za více než 160 let. Předloni byla zvolena na páté funkční období. Kromě ní dnes na vlastní žádost skončil i ředitel kanceláře Marek Tesař.