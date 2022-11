LED žárovky ušetří energii i během Vánoc

Světlo k životu potřebujeme

Bez světla se náš organismus neobejde, je stejně důležité jako jídlo. Jeho působením se v našem těle mění hladina hormonů, tělesná teplota, má velký vliv i na naši náladu. Je to právě světlo, kdo určuje den a noc, je to světlo, díky komu můžeme dělat celou řadu činností.

Když neuvidíme na práci, nic neuděláme. Když neuvidíme na vaření, nic neuvaříme. Když neuvidíme na písmenka, nic si nepřečteme. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Víte ale, že světlo se podílí i na tom, jak na nás působí interiér?

Vybrat svítidlo nestačí

Mnozí z nás se zaměří na to, jaké svítidlo se do interiéru hodí, možná ho s ním i pěkně sladí. Ani když ale vyberete to nejlepší a nejhezčí svítidlo, nemáte záruku, že bude dobře svítit. Kromě centrálního svítidla byste si měli pořídit i nějaká doplňková svítidla, zapomenout ale rozhodně nesmíte ani na žárovky. Bez nich vám svítidlo nebude k ničemu.

Proč zrovna LED žárovky?

LED žárovky můžeme označit za žárovky budoucnosti. V našich domácnostech pořád často převládají klasické žárovky, které stojí pár korun. No a co si budeme povídat, vzhledem k tomu, že nikdo z nás nemá doma jen jedno světlo a do lustru klidně přijde i 5 žárovek, není na tom ani nic divného. Tedy do té doby, než se začnete zajímat o spotřebu.

Klasická žárovka je žrout energie, v dnešní době, kdy ceny energií šplhají do závratných výšin, to není zrovna pozitivní zjištění. Je tedy na místě je vyměnit za LED žárovky, které jsou sice o něco dražší, ve výsledku je ale jejich provoz levnější. Jak je to možné?

LED žárovky ušetří ve srovnání s těmi klasickými až 90 % energie, což je ve vyúčtování už znát. Ve srovnání s halogenovými žárovkami ušetříte 60 % nákladů na energie, v porovnání s kompaktními žárovkami pak 10 %.

Navíc vám budou sloužit mnohem déle než ta běžná žárovka. Životnost LED žárovek je až 50 000 hodin. V přepočtu to znamená, že když budete svítit 4 hodiny denně, vydrží vám až 34 let.

A jaké jsou další přednosti LED žárovek?