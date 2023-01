Lumbeho vila. Prezidentská rezidence stojí na starém slovanském pohřebišti

Volby by se mohly od roku 2026 konat jen v pátek od 07:00 do 22:00. Ministerstvo vnitra v návrhu ústavní novely a nového předpisu o správě voleb vládě navrhuje také stanovit pevný termín voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí na první celý říjnový týden. Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků, vzniknout by měl nový informační systém správy voleb. Vláda předpisy projedná na svém středečním zasedání.