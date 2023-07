Majitel Seznam.cz Lukačovič miliony za dopadení vyděrače

V e-mailu, který Lukačovič zveřejnil na Twitteru, anonymní vyděrač požaduje 12,7 bitcoinu (což přibližně odpovídá 8,1 milionu Kč) do tří dnů. Pokud tuto sumu nezaplatí, hrozí mu, že jeho firma bude postižena škodami.

V e-mailu je zmíněna i událost stará dva roky, kdy byly kvůli anonymnímu nahlášení bomb evakuovány desítky budov po celém Česku, kde Seznam.cz působí. Autor e-mailu tvrdí, že za tímto anonymním nahlášením stojí on sám a poukazuje na to, že "už tehdy ukázal, co umí".

Kromě toho, vyděrač zaslal Lukačovičovi identifikační údaje bitcoinové peněženky, kam má být požadovaná částka bitcointů převedena. "Nabízím několik milionů Kč jako odměnu za vypátrání a pravomocné odsouzeni majitele bitcoin peněženky. Dostaneš tolik milionů Kč, kolik on dostane let natvrdo," napsal na twitteru s tím, že věc předá policii.