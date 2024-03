Mám černý kašel, zaskočil primátor Svoboda přítomné na jednání ve Sněmovně

Svoboda se nechal slyšet, že na jednání dorazil, protože mu bylo řečeno, že je jeho účast nutná. "Jsem těsně po odléčení pertuse. Přišel jsem, protože už mám šest dní antibiotika, takže už nejsem infekční, jak mě učili ve škole, doufám, že dobře. Ale dobře mi není," svěřil se podle webu novinky.cz. Žádnou ochranu přitom neměl.

Přítomné členy zdravotnického výboru svým přiznáním dost zaskočil. Uklidňoval je slovy, že by všechno mělo být v pořádku. "Já jsem se vzdělal. Bere se to tři dny, čtyři dny pauza a zase čtyři dny, je to úplně nové," vysvětlil primátor, jak probíhá léčba antibiotiky.

V Česku bylo jen do konce února ohlášeno přes 1200 případů černého kašle, přičemž onemocnění se podle odborníků vyskytuje ve všech věkových skupinách. Nejvíce případů připadalo na teenagery mezi 15. až 19. rokem věku, mezi regiony pak na Jihočeský a Středočeský kraj.

Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku. Závažnou, nezřídka fatální komplikací pertuse bývá bronchopneumonie. Děti, které mají nízký věk pro očkování nebo nejsou plně očkované vakcínou proti pertusi, jsou ve vysokém riziku onemocnění a případných komplikací. K většině úmrtí spojených s pertusí dochází u kojenců mladších tří měsíců věku.