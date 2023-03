Milion chvilek dostal pokutu za kampaň v prezidentských volbách

Spolek ve chvíli vedení kampaně ani jedno neměl. Navíc jeho propagace nebyla označená zadavatelem ani zpracovatelem, což vyžaduje zákon. Spolek už jednou pokutu dostal v souvislosti s volbami do Sněmovny.

Na sankci upozornil Deník N. Sivera ČTK řekl, že spolek vstoupil do kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu. "K tomu se nenahlásil a nebyl registrovaný. My jsme to s ním řešili už při sněmovních volbách," uvedl Sivera. Podle něj se spolek zaregistroval až počátkem ledna, což bylo necelé dva týdny před prvním kolem prezidentských voleb. Registrace je ale potřeba ve chvíli, kdy jsou registrovaní kandidáti do voleb. Spolek už přitom loni na podzim rozjel kampaň vyzývající k volbě demokratického kandidáta.

Spolek podle Deníku N nesouhlasí a brání se tím, že činnost vychází z veřejně prospěšného účelu, pro který vznikl. Pokutu ale uhradil. "Příznivci spolku se na nás dívají, že ubližujeme jejich subjektu, který chce dlouhodobě demokracii. Tomu rozumíme, že jejich činnost směřuje k tomu, aby tady fungovaly demokratické principy. Ale volební zákon jasně říká, že když někdo vstoupí do kampaně a není to s vědomím kandidáta, musí se v té chvíli registrovat," dodal Sivera s tím, že nejsou žádné výjimky.

Spolek už za podobná pochybení dostal v minulosti pokutu 35.000 korun v souvislosti se sněmovními volbami. "Nyní dostal vyšší pokutu než minule, protože je to opakovaný problém, ale opět je to v té spodní polovině," doplnil Sivera.

První kolo voleb se uskutečnilo v půli ledna, druhé kolo v závěru ledna. Vítězně z nich vyšel Petr Pavel, který v březnu na prezidentském postu vystřídal po deseti letech Miloše Zemana.