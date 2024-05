Ministerstvo kultury navrhlo od příštího roku zvýšení koncesionářských poplatků

Původní návrh novel z loňského roku kritizovala komerční média. V roce 2023 Česká televize hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas s výnosy a náklady ve výši 2,37 miliardy korun. Poplatky tvoří většinu jejich příjmů a u ČT se poplatek neměnil od roku 2008, u ČRo od roku 2005.

Podle návrhu mediálních novel by vláda mohla v budoucnu zvyšovat poplatky svým nařízením o šest procent, pokud by inflace od poslední změny překročila šest procent. Návrh také prodlužuje osvobození ČT i ČRo od placení DPH, což by jinak musely platit okamžitě, zatímco nové příjmy budou přicházet postupně.

Přepracovaný návrh rozšiřuje počet plátců, takže poplatek budou nově hradit všichni, kteří vlastní zařízení schopné přijímat veřejnoprávní média, tedy i mobily, tablety a počítače. Informace o těchto uživatelích mají poskytovat ČT a ČRo poskytovatelé internetového připojení.

U firem by se nově platba stanovovala podle počtu zaměstnanců. Podniky do 24 zaměstnanců a OSVČ by byly osvobozeny, podniky s 25 až 49 zaměstnanci by platily pětinásobek poplatku, firmy do 99 zaměstnanců desetinásobek a firmy nad 500 zaměstnanců stonásobek. Firmy, které pronajímají auta, by platily rozhlasový poplatek za každý vůz.

Novela také omezuje oznámení o sponzorování televizních nebo rozhlasových pořadů na 260 hodin ročně, což představuje asi 85 procent stavu z roku 2023, z důvodu nadměrného užívání sponzoringu v ČT. Vysílatelé budou muset odvádět 25 procent financí do Státního fondu kultury.

Baxa se také dohodl se zástupci veřejnoprávních médií na vytvoření memoranda, které bude specifikovat veřejnou službu a definovat rozvoj těchto institucí na dalších pět let.