Ministr Blažek přiznal, že kvůli kauze s Nejedlým zvažoval rezignaci

K setkání došlo v polovině srpna v restauraci a dle Blažkovy výpovědi byl důvodem silný déšť. Ministr uvedl, že zvažoval rezignaci kvůli tomu, že je fascinován tím, jak může být člověk vystaven obrovské emocionální, mediální a internetové nenávisti, aniž by se dopustil něčeho protiprávního.

Na otázku, zda vážně uvažoval o rezignaci, odpověděl kladně. Zároveň přiznal, že jeho slova o silné bouřce, která právě ten den postihla Prahu, mohla znít komicky. Blažek strávil pět hodin v této restauraci, kde se nacházel také Martin Nejedlý.

Blažek dodal, že neví, co by spolu s Nejedlým měli po dobu pěti hodin diskutovat, a že by je to nakonec i nudilo. Uvnitř tak hovořil s majitelem restaurace a některými dalšími hosty.

Blažek kvůli schůzce čelil kritice i výzvám k odstoupení. Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že od něj Blažek dostal žlutou kartu.

"Beru to vážně a není to samozřejmě nic příjemného, obzvlášť když máme s Petrem Fialou dlouhodobě dobré osobní vztahy," řekl k tomu Právu a dodal, že v ODS pochválen nebyl.