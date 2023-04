Na komunikace a veřejné budovy mohou menší obce získat téměř 2,4 miliardy

Žádosti o dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ bude MMR přijímat od 2. května. Ministerstvo uvedlo, že program je nově lépe zacílený, transparentnější a ubude byrokracie, změnu hodnotících kritérií schválila vláda. "Dosud byly projekty mnohdy zamítnuty kvůli formálním náležitostem, teď je možné žádost na výzvu MMR opravit," uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Kvůli byrokratické zátěži byla podle něj dříve podpora nedostupná pro menší obce.

Obce do 10.000 obyvatel mohou z programu žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3000 obyvatel také o dotaci na rekonstrukci školních budov, obecních úřadů, knihoven i kulturních domů. Pro obce do 3000 obyvatel je určeno 1,8 miliardy korun, větší obce do 10.000 obyvatel mohou získat 600 milionů Kč. "MMR ve výzvě snížilo podporu na jednotlivý projekt. Díky tomu se dostane na více žadatelů," uvedlo ministerstvo.

Peníze mohou jít konkrétně třeba na zastávkové pruhy autobusové dopravy, opravy a vybudování nadjezdů, obnovu kanalizace a ostatních odvodňovacích systémů, opěrných zdí, násypů a dělicích pásů. Dotaci mohou dostat obce také na opravy a modernizace školních družin, kuchyní a jídelen. U veřejných budov může program zaplatit třeba i zateplení střech nebo výměny kotlů.

Obce mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Podmínkou je, že projekty slouží široké veřejnosti, jejich provoz je hrazen z obecního rozpočtu, neplatí se za jejich užívání a jsou veřejně přístupné. Žádající obce musejí mít také schválený strategický rozvojový dokument. Žádosti o dotaci bude MMR přijímat do 5. června, schválené projekty by měly být hotové do 30. listopadu 2024.