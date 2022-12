Noční sněžení zkomplikovalo dopravu. Nejhorší situace je ve středních Čechách, příjezdy do Prahy stojí

Kvůli silnému sněžení uzavřela moravskoslezská policie pro kamiony silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Ve vyšších polohách leží ujetá vrstva sněhu. Na Liberecku je pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu, kde se nesolí. Řidiči musí směrem na Hejnice a Raspenavu po hlavní silnici I/13 přes Frýdlant, která se ošetřuje chemicky. Omezení neplatí pro autobusy. Hlavní silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov se navzdory sněžení zatím daří udržet i pro nákladní dopravu průjezdnou. V Libereckém kraji většinou napadlo kolem pěti centimetrů sněhu. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu.

V Praze byly silnice po ranním sněžení s opatrností sjízdné. Hlavní vozovky byly mokré. Kolony na dálnicích před Prahou jsou podle ŘSD důsledkem ranní dopravní špičky, a také toho, že řidiči snížili rychlost a jezdí opatrně.

V Plzeňském kraji v noci napadlo několik centimetrů sněhu. Silnice i dálnice D5 byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné, místy na nich byla vrstva rozbředlého sněhu. V Ústeckém kraji v Krušných horách ležela na cestách ujetá vrstva nového sněhu, místy dál sněžilo. Silničáři měli v terénu veškerou techniku.

Na většině území Královéhradeckého kraje ráno sněžilo. Na silnicích zůstávala vrstva sněhu. Na nesolených cestách v Krkonoších může být vrstva sněhu silná až deset centimetrů. Sněžit má i přes den. V kraji by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu, na návětří hor by to mohlo být 15 až 25 centimetrů. "Budou se tvořit sněhové jazyky, na hřebenech hor i závěje," uvedli meteorologové.

Na všech silnicích v Pardubickém kraji dnes ráno ležel sníh. Většinou byl po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech a v místech bez chemického posypu tvořil uježděnou vrstvu. Řidiči by měli být opatrní na Chrudimsku v Železných horách v okolí Třemošnice a Seče, kde se místy tvoří sněhové jazyky a náledí.

Silnice na Vysočině byly dnes ráno po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Solené vozovky byl mokré, místy na nich byl rozbředlý sníh. Na 120 sypačů dnes upravovalo vozovky v Jihočeském kraji. Intenzivnější přeháňky zasáhly hlavně Strakonicko a Táborsko.

Silnice v Olomouckém kraji pokrýval ráno rozbředlý či ujetý sníh. Na silnici u Zlatých Hor na Jesenicku havaroval sypač. Ve Zlínském kraji dnes ráno sněžilo, většina silnic zůstávala s opatrností sjízdná, mnohde na nich však po chemickém ošetření ležel rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Vozovky nižších tříd, které silničáři sypou kamennou drtí, pokrývala místy uježděná vrstva sněhu. Provoz na některých silnicích komplikovala ledovka nebo námraza. Na silnici I/69 kvůli ledovce uvázly kamiony.

Na příjezdech do Prahy se kvůli sněhu tvoří kolony, autobusy mají zpoždění

Na všech příjezdech do Prahy se kvůli sněžení od rána tvoří dlouhé kolony. Řidiči se na dálnicích zdrží desítky minut. Nehody hlášeny nejsou, řekl dnes ráno po 08:00 ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Sněžení podle webu dopravního podniku komplikuje také provoz autobusů. Desítky spojů od rána nabírají zpoždění, některé jezdí odklonem. Zpoždění jsou i na několika tramvajových linkách. Silnice v Praze jsou jinak s opatrností sjízdné. Vozovky jsou většinou mokré, na křížení D1 a pražského okruhu leží sněhová břečka

Řidiči mají problémy 15 až 20 kilometrů před Prahou a to na dálnici od Brna, Plzně, z Hradce Králové a Ústí nad Labem. Kolony na dálnicích před metropolí jsou podle Rýdla důsledkem ranní dopravní špičky a také toho, že řidiči snížili rychlost a jezdí opatrně. Fronty aut většinou pomalu popojíždí. "Upozorňuji řidiče, že do míst, kde by se provoz úplně zastavil, se nedostanou sypače, a sjízdnost by se výrazně zhoršila," řekl mluvčí.

Dopravní podnik k 09:00 řeší potíže u zhruba 80 autobusových linek a u čtyř tramvajových linek. Důvodem je zhoršená sjízdnost a také silný automobilový provoz, uvedl na webu.

Posypové vozy jezdí od nočních hodin. TSK vyslala do ulic první sypače krátce po půlnoci. V současnosti jich je na silnicích 73, dalších 50 menších strojů uklízí vedlejší komunikace a chodníky, řekla dnes ráno mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. ŘSD má na dálnicích před Prahou 12 posypových vozů.