Opozice kritizuje návrhy dvou sazeb daně z přidané hodnoty

Resort financí navrhuje dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Podle ČT ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat.

"Je to parodie na hospodářskou politiku. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, ekonomiku řídí účetním způsobem, testuje, co lidé snesou, bez vyhodnocení dlouhodobých dopadů," uvedl Havlíček. Kritizoval, že vládní poslanci zrušili elektronickou evidenci tržeb (EET) a chybějící zdroje řeší tím, že za stejné služby daně zvýší. "To, že ve stejné době chce snížit vybraným subjektům daně z hazardu a zvýšit DPH za vodné a stočné, považuji za vrchol cynismu," dodal bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy.

Stanjura podle Okamury navzdory předvolebním slibům oznámil, že vláda všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby či teplo. "Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme," uvedl. Dodal, že je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. "Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže?" doplnil Okamura.

Ministerstvo financí podle ČT plánuje přesun z deseti procent na 21 procent například u ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také u sportovních a kulturních akcí. Zvýšit DPH z deseti na 14 procent chce například u léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků. Naopak snížit DPH z 15 na 14 procent navrhuje u potravin a nealkoholických nápojů, zdravotnických pomůcek, stavebních prací či dětských sedaček.

Stanjura by rád návrh změny DPH předložil Sněmovně v červnu, poslanci by o něm definitivně mohli hlasovat na podzim, uvedla ČT.

DPH je dominantním daňovým příjmem státu, dlouhodobě tvoří zhruba 45 procent celkového daňového inkasa. Loni se na ní vybralo 536,2 miliardy korun, meziročně o 15,6 procenta více. Do státního rozpočtu přispěla DPH 345,2 miliardy korun. Z vybrané DPH získává získá 64,38 procenta státní rozpočet, 25,84 procenta připadá na obce a 9,78 procenta na kraje.