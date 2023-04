Opozice opět komplikuje chod Sněmovny, přednáší návrhy změn programu

Opozice si už dříve za takový postup vysloužila od koaličních zákonodárců obvinění z blokování chodu dolní komory, což dnes připomněl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že opoziční požadavky se řetězí v duchu obstrukcí. "To v minulosti nebývalo zvykem," podotkl. Ministr varoval zejména před zablokováním projednání dvojice vládních návrhů, které by lidem či firmám usnadnily možnost zbavit se dluhů na daních či na sociálních odvodech.

Debatu o nedostatku zejména antibiotik se snažila prosadit předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová i někteří další poslanci hnutí. Podle ní jde o největší výpadek, nedostatek léčiv se prohlubuje a rozšířil se z lékáren už i do nemocnic. Miroslav Janulík (ANO) řekl, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se k tématu "nějak vyjadřuje", ale situace se horší. "Koná se málo nebo se nekoná vůbec," míní Janulík.

Ceny potravin chtěl dostat do programu dnešního jednacího dne místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček, podle kterého jsou v Česku jedny z nejvyšších v Evropské unii. "Každý stát se snaží podpořit lokální producenty. My jdeme opačným směrem. Podporujeme importéry," uvedl. Krátkodobým řešením by bylo podle Havlíčka snížení daně z přidané hodnoty, což měla vláda podle něho udělat již dávno. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) odpověděl, že "nesedíme se složenýma rukama v klíně" a že se využívají všechny zákonné možnosti k nápravě.

Následně se podobně jako v úterý stalo hlavním tématem poslanců ANO rušení poštovních poboček. Záměr chtěli probírat z regionálních nebo i místních hledisek či z pohledu finančního efektu. Jurečka podotkl, že by na takovou změnu programu schůze postačil jeden návrh nebo dva. Problém podle něho vznikl do jisté míry v minulosti, když stát podle něj neplnil zákonné povinnosti vůči České poště. Řekl také, že Andrej Babiš (ANO) jako ministr financí v minulosti odmítl převést poště peníze, které měla dostávat a které chyběly na její restrukturalizaci. Babiš se proti tomu ohradil . Uvedl, že poštu odmítl podporovat, protože se tam podle něho děly podivné kšefty. "Na poště se historicky kradlo," prohlásil.

Poslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová pak navrhovala sněmovní diskusi i o osudu zámku Štiřín v Kamenici u Prahy, který byl podle ní uzavřen a zaměstnanci dostali výpovědi, a o vyúčtování cesty předsedkyně dolní komory Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) na Tchaj-wan.