Pavel je ještě před inaugurací na návštěvě Karlovarského kraje, přijel do Aše

Vedení radnice jednalo s Pavlem o sociální situaci, pracovním trhu nebo dostupnosti lékařské péče. Starosta Vítězslav Kokoř (ANO) mu představil záměr Aše daňově zvýhodnit ašský region. "Problém Ašska je, že tady čelíme konkurenci trojnásobných mezd v Německu. Dneska tu zanikají služby, nejsou tu restaurace. Lidé, kteří pracují v Německu, ztrácejí integritu s městem a my potřebujeme lidské zdroje tady ve městě," řekl starosta. "Potřebujeme nějaký jiný nástroj, než jsou dotace, dotace nám sem nepřivedou doktory, učitele a další profese," dodal. Starosta také pozval Pavla v srpnu do Aše na oslavy Bavorsko-českých týdnů přátelství.

Mzdy v Karlovarském kraji jsou nejnižší v republice. Průměrná hrubá měsíční mzda loni ve třetím čtvrtletí dosahovala téměř 35.000 korun a za celorepublikovým průměrem zaostávala asi o 4900 korun, za Prahou s nejvyššími výdělky pak o 13.700 korun. Nezaměstnanost v kraji byla v lednu s mírou 4,5 procenta čtvrtá nejhorší v republice po Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Po setkání v Aši bude Pavel pokračovat do Chebu, kde navštíví mateřské centrum Klubíčko. Pojede také do jednoho z podniků v Průmyslovém parku Cheb, kde bude jednat s podnikateli a představiteli firem. Zastaví se ve společnosti BWI, která u Chebu vyrábí od roku 2016 tlumiče a brzdy do automobilů. Firma má čínské vlastníky. Pavel se zastaví také na radnici v Sokolově. V Karlových Varech se setká s představiteli kraje a města. Měl by také zahájit hokejový zápas mezi HC Energie a Spartou Praha. Na závěr prvního dne návštěvy se setká s občany v krajské knihovně.

Pavel krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš. V Karlovarském kraji získal Pavel 49 procent hlasů, zatímco Babiš 51 procent.

Návštěvou Karlovarského kraje chce Pavel chce poznat hlouběji problémy v regionech, které jsou společně označované jako strukturálně postižené. Společné mají důsledky těžby uhlí, ale také nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy. Chce vědět, kde lidé i starostové vidí hlavní problémy.

Pavel byl zvolen prezidentem ve druhém kole přímé volby, které se konalo 27. a 28. ledna. Pavlova inaugurace je v plánu 9. března.