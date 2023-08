Pavel stále nepodepsal důchodovou novelu, změny od září platit nezačnou

Podle mluvčí má prezident k navrhovaným změnám své výhrady, veřejnost bude o svém postoji důkladně informovat zítra. To už měla novela podle koaličních plánů platit, jenže ve sbírce zákonů dnes kvůli absenci podpisu hlavy státu pod ní nevyjde.

Pavel dnes od 18 hodin jednal na Pražském hradě s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS). Schůzka byla avizovaná, a to včetně informace, že ani jeden z politiků neplánuje předstoupit před novináře.

Co se týká Parlamentem schválených změn v důchodech, podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí mají zůstat pravidelné valorizace, ty mimořádné by však nahradil dočasný příspěvek. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má zmenšit rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. "Chci zdůraznit, že nadále budeme v době extrémní inflace důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady," řekl v květnu.

Příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. "Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu," vysvětlil ministr.

Počítá se také se změnami v podmínkých předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.