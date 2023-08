Pavel stále nepodepsal změny v důchodech. Zítra se setká s Fialou

Podle informací z Pražského hradu zatím nebyl stanoven termín podpisu penzijní novely, přičemž Pavel se problematikou nadále zabývá se svými ekonomickými poradci. Dnes tak pouze podepsal novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zítra má každopádně hlava státu naplánovanou schůzku s premiérem. "Prezident republiky Petr Pavel přijme ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 18.00 hodin na Pražském hradě předsedu vlády Petra Fialu," uvedl dnes Hrad na webových stránkách s tím, že setkání se obejde bez příležitosti pro média. Témata jednání nejsou předem známá.

Co se týká Parlamentem schválených změn v důchodech, podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí mají zůstat pravidelné valorizace, ty mimořádné by však nahradil dočasný příspěvek. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má zmenšit rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. "Chci zdůraznit, že nadále budeme v době extrémní inflace důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady," řekl v květnu.

Příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. "Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu," vysvětlil ministr.

Počítá se také se změnami v podmínkých předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.