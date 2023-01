Plat prezidenta za dva Zemanovy mandáty výrazně vzrostl

Vláda jedná o úpravě parametrů pro předčasné důchody. Do budoucna by se již totiž nemělo stávat, že výměra důchodu při předčasném odchodu do penze bude vyšší než při standardním odchodu, jako tomu bylo v loňském roce. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zároveň zdůraznil, že nechce předčasné důchody zcela rušit.