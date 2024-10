KOMENTÁŘ | Partneři prezidentů si zaslouží plat od státu. Pavlová ukázala, že první dáma je důležitá

EuroZprávy.cz v pátek informovaly o tom, že by první dáma mohla dostávat peníze od státu. Konkrétně má jít o měsíční náhrady ve výší 95 250 korun na reprezentační údaje. Stojí to v návrhu zákona o platu představitelů státní moci. Tyto náhrady pro první dámu (či pána) činí třetinu toho, co získává prezident republiky v rámci víceúčelové paušální náhrady výdajů.

Tato zpráva o možném platu pro první dámu strhla na sociálních sítích lavinu kritiky. Lidem se nezamlouvá, že by měla choť či manžel (nejde jen o Evu Pavlovou, zákon je směřován na každého budoucího partnera prezidenta/ky) prezidenta či prezidentky dostávat peníze, když má jejich partner více než dost.

Přitom existuje jen velmi málo (zejména ceremoniálních) akcí, kam současná první dáma Eva Pavlová se svým manželem nezavítá. Po boku manžela ji vidíme na celé řadě různých akcí a když spolu zamířili do Kyjeva, každý z nich měl zčásti svůj vlastní program.

Měli bychom se na funkce prezidenta republiky a první dámy dívat jako na spolu částečně nesouvisející pozice. Prezident má za úkol reprezentovat zemi, jednat s protějšky, dalšími politiky, zvládat krize. První dáma (či pán) pak zemi reprezentuje trochu jiným způsobem – důležité je, aby byl vidět.

Stejně jako (většinou) nejdeme na pohovor v teplákách a roztrhaném tričku, ani Česká republika nemůže být reprezentovaná tímto způsobem – nebo vůbec nereprezentovaná. Asi každý z nás si dovede představit odpověď na otázku, jestli by dělal svou práci dobře a zároveň zdarma. Samozřejmě, že ne – a je dokonce nehumánní něco takového po jiné osobě chtít, pokud nejde o dobrovolnictví.

Partner prezidenta či prezidentky totiž reprezentuje celou zemi, a je tak na místě, aby jí za to stát přiměřeně odměňoval. Prezidentský program je navíc rozhodně nákladnější a náročnější než program „běžného smrtelníka“ čili náhrady ve výši 95 tisíc jsou více než odpovídající.

První dáma se stejně jako každý jiný člověk musí orientovat podle toho, s kým se stýká. Kdybychom pozvali do ČR na večeři první dámu Francie (a ona na to nějakým zázrakem kývla), samozřejmě ji nemůžeme poctít smaženým sýrem s hranolky a čepovanou Kofolou. Takováto večeře se prodraží na pěkných pár tisíc a jelikož jde o soukromou večeři, platí ji první dáma ze svého.

Pavlová, stejně jako každý jiný státní představitel, musí hodnotit své kroky tak, aby korespondovaly s politikou (a hlavně image) České republiky. Nemůže je ale činit bez toho, aby měla k dispozici dostatek financí. Ve společnosti jiných státních představitelů je to nemožné, obzvlášť, když chceme na naše partnery a spojence udělat dojem.

Činnost první dámy ale nesahá pouze za hranice. Naopak, velmi aktivní je v Česku a cesty často podniká s prezidentem Petrem Pavlem. A i zde se jejich program často liší. První dáma nemusí být na prezidenta vázaná a může mu pomoct při cestě do některého z regionů zasáhnout více lidí.

Ačkoli mnozí nesouhlasí s vedením politiky současného prezidenta, pro jiné znamená setkání s ním nebo první dámou životní zážitek. Návštěva státních představitelů bývá obecně pozitivním impulzem pro danou oblast, a to si zaslouží investice do toho, aby to jeden z nejdůležitějších nemusel dělat zdarma.

Stát může činit úsporná opatření všude možně, reprezentace je ale něco, co potřebuje každá země na světě. Vzhledem k tomu, že právě reprezentace je primárním úkolem prezidenta republiky, přirozeně spadá i na jeho choť.

Je daleko důvěryhodnější, když se prezident na akci vyskytne po boku šťastně a dobře vypadající dámy (ať už je to doma za zavřenými dveřmi jakkoli), než aby se první dáma neobjevovala vůbec nikde nebo se tvářila nešťastně a nezúčastněně, jako tomu bylo v případě manželky exprezidenta Miloše Zemana.