První dáma by mohla dostávat peníze od státu. Návrh už je na stole

"První dáma je tím, kdo také reprezentuje Českou republiku a zákon z devadesátých let na to nereagoval. Dlouho se to řešilo přes nadace, přes sponzory, tak jsme se dohodli s Kanceláří prezidenta republiky, že by měla mít nějaké finanční prostředky na své aktivity," vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) pro ČT.

Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci počítá s paušálními náhradní výdajů pro první dámy či pány ve výši 30 procent zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. Ta činí 317 500 korun měsíčně.

"Napravuje se tak neuspokojivý faktický stav, kdy manžel, respektive manželka prezidenta republiky fakticky plní řadu úkolů protokolárního rázu, vystupuje při veřejných příležitostech a vyvíjí vlastní veřejnou činnost, aniž je přitom zakotven nárok na odpovídající náhradu výdajů," uvádí se v důvodové zprávě, kterou cituje web novinky.cz.

Kancelář prezidenta republiky uvedla, že vnímá navrhované právní úpravy jako komplexní řešení, které usnadní efektivní fungování první dámy způsobem, který odpovídá potřebám a očekáváním.

"Role manželky či manžela, popřípadě partnera či partnerky prezidenta republiky nebyla doposud v právním řádu České republiky nijak ukotvena, což v jedenadvacátém století vnímáme jako situaci, kterou je třeba nevyhnutelně napravit. Role první dámy je pozicí, kterou fakticky nelze skloubit se zaměstnáním či jinou výdělečnou činností. Přes tuto skutečnost dosud nenáležela manželce prezidenta republiky za plnění této role žádná kompenzace," připomněl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.

Lidé přitom očekávají, že manželka bude prezidenta doprovázet při oficiálních akcích v České republice, při přijímání zahraničních návštěv nebo výjezdech do krajů. Předpokládá se i to, že první dáma bude mít vlastní agendu, jejíž součástí bude například podpora neziskových a jiných projektů či charitativní činnost.

"Navrhované změny ale neupravují jen náhrady, které mají zabezpečit fungování aparátu manželky prezidenta republiky po dobu plnění role první dámy, předložený pozměňovací návrh k důchodovým změnám má nově zakotvit i důchodové a zdravotní pojištění, které rovněž dosud nijak řešeno nebylo. Právní úpravy tak přinášejí řešení, které Kancelář prezidenta republiky vnímá v jedenadvacátém století jako nezbytné. Jsme proto velmi rádi, že se MPSV rozhodlo situaci řešit," dodal Vašina.