Jurečka řekl, jak to bylo s penězi pro první dámu Evu Pavlovou

"Asi před měsícem mě oslovil pan kancléř prezidenta s tím, že po 34 letech je tady situace, kdy první dáma vlastně nemá to své období, kdy pracuje spolu s panem prezidentem při reprezentaci naší země, započítáváno a do důchodu to není vyřešeno," prozradil Jurečka ve vysílání CNN Prima News.

Dohoda podle ministra zněla tak, že částku bude čerpána z prezidentových náhrad. Poté ale přišel email z prezidentské kanceláře, že Hrad chce, aby se peníze vztahovaly přímo k první dámě. Jurečka dodal, že nakonec má platit původní dohoda.

Pavel před několika dny natočil video, v němž vysvětloval svůj pohled na věc. "První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi. Pracují na konkrétních tématech, cestují, reprezentují. A s tím jsou spojené i výdaje. A já považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny," uvedl na síti X.

Prezident poukázal také na jiný problém. "Zároveň není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. To je nefér a to jsem chtěl napravit," vysvětlil občanům.

Pavel trvá na tom, že nikdy nežádal o navýšení finančních prostředků. "Naopak, můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na manželku, tak aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi," dodal.