ANO má podpisy pro svolání mimořádné schůze k sociálním návrhům

"Podepsalo to asi 49 poslanců za hnutí ANO. Je to o tom, že tu je celá řada sociálních problémů, které vláda neřeší," řekla Schillerová. Žádost o svolání mimořádné schůze musí podepsat nejméně 40 poslanců, ANO jich má 72.

Příspěvek 6000 korun pro důchodce navrhuje hnutí ANO nad rámec zákonné valorizace a zvýšení kvůli inflaci. Minulá vláda ANO a ČSSD podobně přispěla v covidovém roce 2020 před krajskými volbami, kdy prosazovala bonus 5000 korun. Lidé ho dostali před Vánocemi.

Dalším návrhem ANO je zvýšení rodičovského příspěvku z 300.000 na 400.000 korun. Opoziční hnutí dále chce zvýšit příspěvek na mobilitu z 550 na 2000 korun. Kabinet ke všem třem návrhům dříve dal negativní stanovisko.

Na schůzi by hnutí chtělo probrat také další návrhy, jejichž legislativní podoba ale ještě nebude hotova. První se týká změny výpočtu valorizace důchodů. Zvýšit chce základní výměru důchodů na 11 procent průměrné mzdy, pro pracující důchodce by pak hnutí zvýšilo zásluhovou složku důchodu o 1,5 procenta za každý další odpracovaný rok. "Valorizace pomáhá těm výše příjmovým důchodcům, ale naopak minimálně pomáhá nízkopříjmovým," vysvětlila.

Posledním tématem by měly být sociální služby. Jejich poskytovatelé si sice budou moci dodatečně rozdělit 3,2 miliardy korun na dofinancování péče, podle Schillerové je to ale málo. "Na nás se obrací zástupci tohoto sektoru, hrozí zavírání," řekla. "Je potřeba navýšit minimálně o víc než jednu miliardu," doplnila. Kraje dříve žádaly doplacení 4,4 miliardy korun. Poskytovatelé péče poukazovali na to, že bez další částky budou muset služby omezit.