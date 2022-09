Babiš by rozdal celý rozpočet, konstatuje Jurečka. Opoziční návrhy ani po volbách vyslyšet nehodlá

Jurečka v sobotním rozhovoru odmítl argumentaci expremiéra Andreje Babiše, že zářijové volby jsou referendem o vládě. Vyhrocená a pochopitelně také kritická rétorika hnutí ANO vůči vládním stranám jej ovšem nepřekvapila. Připomněl, že podobně Babiš vystupoval proti establishmentu i krátce předtím, než byl v roce 2013 poprvé zvolen do politiky.

„Tehdy kritiku stavěl na přílišném zadlužování země a říkal, že by nikdy takové dluhy nedělal a nedopustil by, aby ministr financí předložil deficitní rozpočet. Dneska se chová úplně obráceně. Rozdal by celý rozpočet, zadlužil by nejenom naše vnoučata, ale i pravnoučata,“ řekl předseda KDU-ČSL pro EuroZprávy.cz.

Lídr nejsilnějšího opozičního hnutí se podle něj chová neuvěřitelně populisticky a neumí posoudit, co by jeho nynější návrhy znamenaly pro budoucnost země. „Ale rozumím tomu, že tomu nějaká část spektra naslouchá,“ podotkl ministr práce a sociálních věcí.

Úspěch opozice v komunálních a senátních volbách může teoreticky vést k většímu tlaku na jeho úřad, aby podnikl další kroky v sociální oblasti. Lidé se totiž neustále potýkají s dopady inflace a energetické krize. Jurečka to případně nehodlá nijak reflektovat.

„Jaké kroky děláme na ministerstvu, to opravdu neovlivní výroky opozičních politiků,“ zdůraznil místopředseda vlády.

Jurečka vysvětlil, že se snaží o sociální a adresnou politiku. „Nikoliv socialistickou či rozhazovačnou, jakou dělá hnutí ANO. Pomáháme tomu, kdo to opravdu potřebuje. Nemůžeme rozhazovat desítky či stovky miliard korun. A nic se na tom měnit nebude,“ dodal.