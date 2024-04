Pavel bude s Jurečkou jednat o důchodech. Hnutí ANO schůzku odmítlo

Původně měla dnešní schůzka s hlavou státu sloužit k nalezení shody na důchodových změnách mezi zástupci vládní koalice a opozice, ale politici opozičního hnutí ANO svou účast odřekli před pár dny.

Vládní návrh zahrnuje možnost navyšování důchodového věku nad 65 let od příštího desetiletí podle doby dožití nebo s nižším výpočtem nových penzí, což ANO odmítá.

Podle ekonomů a některých politiků není stávající penzijní systém udržitelný pro budoucí generace a do poloviny století by se schodek mohl vyšplhat na pět procent HDP, což by dnes odpovídalo asi 350 miliardám korun.

Jurečka navrhuje, aby se zadlužování zpomalilo především prostřednictvím odsouvání důchodového věku a nižším výpočtem nových penzí. ANO naopak navrhuje zvýšení příjmů prostřednictvím efektivnějšího výběru daní a podpory ekonomického růstu a porodnosti.

První setkání na Hradě proběhlo koncem března. Prezident po něm oznámil, že zástupci koalice a opozice souhlasí s nutností zvyšování důchodového věku v budoucnosti. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na tiskové konferenci hovořila o další diskusi ohledně nastavení a zastropování věkové hranice.

Po návratu lídra ANO Andreje Babiše z ciziny hnutí zvýšení věku odmítlo. Opoziční politici tvrdili, že s tímto návrhem nikdy nesouhlasili. Další účastníci hradního setkání situaci popisovali odlišně.