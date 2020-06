Babiš čeká ještě dlouhou debatu o evropském fondu po pandemii

Podle Babiše je brzy na debaty, jak se mezi členské státy rozdělí peníze z fondu obnovy, protože zatím není jasné, nakolik budou ekonomiky členských států EU zasaženy pandemií. "Za sebe myslím, že hlavním kritériem by měl být propad HDP, to se musí vyhodnotit až začátkem příštího roku," řekl.

Debata o rozdělení peněz podle Babiše bude ještě dlouhá. Upozornil, že není vyjasněna řada otázek spojených s fondem, včetně podmínek, za kterých by si měla EU půjčit na finančních trzích peníze pro jeho naplnění.

O tom, zda je shoda na celkovém postoji k fondu, ale český premiér ani jeho kolegové nic neuvedli. Zatímco Polsko a Slovensko v minulosti vyjadřovaly podporu pro návrh podoby fondu, Česko a Maďarsko se k němu stavěly zdrženlivěji. Babiš dnes pouze řekl, že se země V4 se shodují na tom, že pro čerpání peněz z fondu by měla být stanovena delší doba než plánované čtyři roky. Mluvil o sedmiletém období, jako je tomu u finančního rámce.

Slovenský premiér Igor Matovič zopakoval, že Bratislava je s návrhem podoby fondu spokojená. Při dalších vyjednáváních o rozdělení peněz chce ale ukázat solidaritu s ostatními zeměmi V4.

Český premiér se vrátil také k evropským jednáním o podobě finančního rámce na další roky. Zdůraznil shodu zemí V4 na tom, že rozpočet musí být nastavený spravedlivě a chudší země nesmějí doplácet na ty bohatší. S polským premiérem Mateuszem Morawieckým se shodl, že si přejí pružnější čerpání evropských peněz členskými státy a na tom, že podpora je potřeba hlavně na projekty dopravní infrastruktury. Babiš a Morawiecki také uvedli, že by při rozdělování peněz z finančního rámce mělo být zohledněno i to, kolik dividend z chudších zemí EU odchází do těch bohatších.