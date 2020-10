Babiš chce očistit ANO od kariéristů. Mrzí ho propad ČSSD, ocenil chování Hamáčka

Vládní sociální demokraté přišli v krajských volbách o 88 zastupitelů a budou jich mít 37. "Mě to mrzí, protože musím říct, že předseda Hamáček se zachoval velice korektně. Já bych mu teď chtěl oficiálně poděkovat, i když možná v rámci ČSSD mu to budou vyčítat, on mě v debatách televizních nepodrazil," řekl Babiš.

Myslí si, že výsledky voleb nebudou mít vliv na fungování menšinového kabinetu s podporou komunistů. "ČSSD může poděkovat panu Hamáčkovi, že šla do vlády, že ji zachránil," poznamenal premiér. Od doby, kdy vedl sociální demokracii současný prezident Miloš Zeman, je podle Babiše Hamáček nejlepším předsedou strany.

Premiér chce podle něj v rámci hnutí ANO řešit, co jednotlivé krajské organizace přinášejí. "Je tam velký rozdíl, jestli kraje stále pracují, zakládají nové organizace, nebo si to zprivatizovali a jsou aktivní když jsou volby jenom. Dlouhodobě nejsem spokojen," řekl Babiš. "Za rok jsou klíčové (parlamentní) volby a my musíme generovat nějaké osobnosti, hnutí je negeneruje dostatečně," dodal.

Babiš připomněl, že předsednictvo hnutí v červnu přijalo návrh na zrušení brněnské organizace a její nové vytvoření. Loni po razii policie na radnici Brna-středu skončil kvůli podezření z korupce ve vazbě bývalý místostarosta Jiří Švachula (zvolen za ANO). Pokud by se podobná věc znovu vyskytla, ANO se s tím podle Babiše vypořádá. "Hnutí se musí očistit od kariéristů, musí zůstat pouze srdcaři," dodal.

"Já generuju do vlády lídry. Myslím, že jsou tam osobnosti," zmínil ministryni financí Alenu Schillerovou nebo ministra dopravy a průmyslu Karla Havlíčka. Je podle něj také škoda, že odešel z vlády dřívější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "K nám může přijít kdokoli jako lídr, nemusí sedět 20 let někde v organizaci, aby se stal ministrem, jak to má ČSSD nebo ODS. Proto jsme jiní a nejsme tradiční politická strana," doplnil Babiš.

Potvrdil také, že bude příští rok na sněmu znovu kandidovat na předsedu ANO. Loni získal hlasy 206 z 238 delegátů přítomných na celostátním sněmu, tedy 86,5 procenta. Neměl protikandidáta. Naopak už dříve Babiš zmínil, že post prvního místopředsedy hnutí zřejmě nebude obhajovat Jaroslav Faltýnek.