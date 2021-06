Babiš členství Česka v EU nezpochybňuje. Hovoří ale o eurokratech

Neznamená to ale, že by proto mělo Česko automaticky přejímat vše, co vypracují "eurokrati" v Bruselu nebo "progresivní politické elity ve velkých zemích". Babiš to řekl na dnešní konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy v pražském Kongresovém centru, kterou pořádá Institut pro politiku a společnost.

Podle Babiše být pevně integrován v EU znamená být velmi aktivním členem a když to je potřeba, tak mít odvahu být kritický. Řekl, že Česko by nemělo automaticky souhlasit se vším, co je v zájmu velkých států. "Musíme neustále bojovat za naše národní zájmy v EU a neměli bychom být naivní, protože všechny členské země v tomto klubu vždy bojují za své národní zájmy," řekl.

Podle Babiše je pro průmyslové a na export zaměřené Česko důležitý společný trh s volným pohybem lidí, zboží, služeb a investic. Vyslovil se pro méně regulací a byrokracie. Hranice Schengenu by se podle premiéra měly sjednotit s vnějšími hranicemi Evropské unie. Zároveň podpořil tvrdší hraniční kontroly. Migrační politika by podle něj měla být plně v rukou členských států a žádosti o azyl by měly být posuzovány na kontrolních stanovištích mimo EU. Vyzdvihl zároveň spolupráci zemí Visegrádské skupiny - ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Zmínil i otázku jaderné energetiky, kterou označil za národní zájem ČR. "Nemůžeme se spoléhat na víru, že se o všechno postarají vítr a sluneční energie," řekl.

Atlantický prostor Babiš označil za prostor demokracie, svobody a práva. Kromě západních zemí by společně měly podle něj více spolupracovat země jako Japonsko, Jižní Korea, Izrael, Austrálie a Nový Zéland. "EU a USA by měly nejen soutěžit, ale také více spolupracovat v oblasti technologií, výzkumu, vývoje a inovací," poznamenal.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na konferenci řekl, že nejdůležitějším prvkem transatlantického svazku zůstává bezpečnost. Evropskou unii, Spojené státy a NATO považuje za zásadní strategický trojúhelník. Je podle něj ale potřeba posílit spolupráci mezi EU a NATO. Za další prioritu označil volný a spravedlivý obchod bez zbytečných obchodních bariér.

"Sjednocená, schopná a soběstačná EU je dobrá pro Evropu, dobrá pro transatlantické partnerství a dobrá pro multilaterální světový systém založený na pravidlech," dodal ministr.