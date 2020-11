Babiš: Odbornost Blatného je důležitější než politický názor

Babiš to dnes řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Prohlásil, že nepovažuje za důležité politické názory žádného z ministrů nominovaných do vlády hnutím ANO.

Chci poděkovat vám všem, kdo podporujete naši vládu a kdo dodržujete opatření. A určitě se objímáte i bez toho, abychom vám to nařídili. Tak koukněte na „Čau lidi“ 😎 https://t.co/GzT68S0H96 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 1, 2020

Blatný původně tvrdil, že o podpisu petice neví, v pátek ale potvrdil, že ji podepsal. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se mimo jiné v petici. Ministr řekl, že do Babišovy vlády nyní vstoupil, protože pro něj bylo důležitější, že může pomoci v boji proti epidemii koronaviru.

"To je jasný důkaz toho, že já navrhuju ministry ne podle jejich politických názorů, ale podle odbornosti. Mně byl pan Blatný doporučen jako odborník a já jsem se s ním o jeho politických názorech nikdy nebavil a ani to nepovažuju za důležité," řekl Babiš. Stejný postoj má i k ostatním ministrům za ANO, dodal.

Premiér uvedl, že má důvěru ANO vybírat do vlády ministry a že za výběr také přebírá odpovědnost. "Dokazuje to, že nejsme tradiční strana, že u nás o ministrech nerozhodují krajské organizace ani různé stranické sekretariáty," prohlásil. Podle něj má ANO "de facto zásobárnu 8,5 milionu lidí" a každý odborník pro hnutí může pracovat.

Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. V čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO), který musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky.

Babiš nerozumí tomu, proč chce Hamáček vyšetřovací komisi

"Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím," řekl Babiš. Neočekává ani, že by komise dospěla k nějakým závěrům. "Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno," uvedl.

"Pokud to má někdo vyšetřovat, tak to budou vyšetřovat orgány, které jsou k tomu příslušné," řekl premiér. Nyní podle něj není vhodná chvíle zjišťovat, kdo něco zanedbal. "V této chvíli bychom měli spíš mluvit o tom, jak pandemii společně překonáme než o hledání nějakých viníků," uvedl.

Hamáček v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že by po odeznění druhé vlny pandemie uvítal vytvoření komise, která by vyšetřila, kde udělalo Česko chyby v přípravách na podzim. Podotkl, že premiér Babiš do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval.

Dnes vicepremiér v pořadu Partie na televizi Prima řekl, že vytvoření komise je standardní demokratický mechanismus, kterým by stát měl reagovat na krizi. Podle něj je třeba zjistit, jaké mechanismy fungovaly a jaké nefungovaly, aby se stát do budoucna vyvaroval opakování chyb.