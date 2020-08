Babiš promluvil o prioritách EU. Řadí mezi ně Schengen či dohodu s USA

Fórum, konané každoročně od roku 2009, jeho organizátoři charakterizují jako hlavní mezinárodní konferenci ve střední a jihovýchodní Evropě, která nabízí platformu pro vyjádření a porovnání názorů na moderní společnost a její budoucnost. Účelem je umožnit účastníkům vyměnit si názory a hledat inovativní řešení současných a budoucích výzev a také usnadnit kontakty s regionálním i globálními činiteli.

Letošní ročník fóra se v panelu vedoucích představitelů zaměřil na budoucnost Evropy po brexitu a na dopady pandemie nemoci covid-19.

"Bavili jsme se o tom, co by Evropa měla udělat, a tam si myslím, že v tom máme jasno. Definovat jasně Schengen, definovat jasně, co bude se západním Balkánem, definovat jasně obchodní dohodu se Spojenými státy, vnitřní trh a samozřejmě řešit problémy, které máme s Tureckem, s Ruskem a transatlantickou vazbu," řekl mimo jiné Babiš.

Na okraj fóra jednal Babiš s premiérem Maďarska Viktorem Orbánem a Slovinska Janezem Janšou aktuální situaci v přeshraničním styku. Mimo jiné uvedl, že Maďarsko podle Orbána v úterý potvrdí, že občané ČR, kteří si koupili nebo zarezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou moci do země vyjet, když budou mít negativní test na koronavirus, ne starší než pět dnů.

Janša pak slíbil, že se bude zabývat otázkou omezení vstupu českých občanů do Slovinska. "Argumentoval jsem mu tím, že Česká republika má za posledních čtrnáct dní na 100.000 obyvatel průměr asi 40,5 případu (nakažení koronavirem) a Rakousko má 43,4. Přitom Rakousko žádné omezení nemá," uvedl k tomu Babiš.

Podle agentury APA předsedové vlád středoevropských zemí na fóru zdůrazňovali, že jejich region může být v období po brexitu a po pandemii covidu-19 motorem pro celou Evropskou unii. Premiéři Maďarska a Polska, Orbán a Mateusz Morawiecki, přitom důrazně odmítli obavy o demokracii ve svých zemích, které v posledních letech v EU panují.

Andreje Babiše na fóru doprovázel ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se zúčastnil debaty v panelu šéfů diplomacií. Podle agentury PAP mimo jiné diskutoval s kolegy z Maďarska, Polska a Slovinska o současné situaci v Bělorusku, kde se konají masové demonstrace proti tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

V panelu o kyberbezpečnosti se bledského fóra zúčastnil také ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka.