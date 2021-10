Babiš se domnívá, že prezidentův poradce Nejedlý by neměl mít diplomatický pas

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý by neměl mít diplomatický pas. Na dotaz Rádia Impuls to dnes odpověděl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivitu by podle Babiše měl nyní vyvinout ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). "Ráno jsem mu to řekl," sdělil Babiš Impulsu. Reakci ministra zahraničí ČTK zjišťuje.