Babiš se při zahájení kampaně střetl se svým synem. "Proč jsi mi ublížil?" ptal se otce

Premiér Babiš tomu řekl, že ví, kdo jeho syna zneužívá. Babiš junior dnes na sociálních zveřejnil termíny, kdy by měl vypovídat na policii kvůli kauze Čapí hnízdo i jeho cestě na Krym, dlouhodobě tvrdí, že tam byl zavlečen.

"Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce. Jak se cítíš, když mě vidíš?" uvedl Andrej Babiš ml. "Proč jsi mi ublížil?" ptal se otce. "Budu se bránit," zdůraznil. "Přeji ti hodně štěstí v tvé kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Měj se," řekl Andrej Babiš mladší, kterého doprovázel režisér Vít Klusák.

Andrej Babiš jr. si právě přišel promluvit se svým otcem. pic.twitter.com/t0llUwrVyX — Jan Novotny (@JanNovotny) September 2, 2021

"Chci k tomu jenom říci, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral," řekl k vystoupení svého syna premiér. "Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mě. Mě to mrztí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil," řekl Babiš.