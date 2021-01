Babiš žádá vyvození důsledků za účast na oslavě. Hnilička poslal peníze na charitu

"Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky," uvedl někdejší hokejový brankář Hnilička, který stojí v čele Národní sportovní agentury.

Babiš podle svého vyjádření nechápe, co Hnilička zachycený deníkem Blesk na oslavě 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy v jeho hotelu dělal. "Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem," uvedl premiér. Účastníci oslavy si podle Babiše udělali z vládních nařízení trhací kalendář. "Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky," dodal.

Deník Blesk dnes informoval o tom, že v teplickém hotelu Prince de Ligne se v sobotu večer konala oslava Bendových padesátin, které se zúčastnil Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek a desítky dalších hostů. Organizátor i účastníci akce porušili několik platných opatření proti šíření koronaviru, hrozí jim pokuta.

Případem se zabývá policie. "Na základě informací zveřejněných v médiích celou věc prověřujeme. V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládního nařízení, budeme věc následně předávat k dořešení správnímu orgánu," řekla dnes ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Část hostů odjela vlastními vozy či taxíky večer domů, někteří - například Paroubek - v hotelu přenocovali do neděle, ačkoliv je v nynějším pátém stupni protiepidemických opatření povolené ubytování jen v případě služebních cest či home office. Paroubek deníku řekl, že oslavu svého přítele spojil s pracovními povinnostmi. "Petru Bendovi jsem krátce pogratuloval a pak jsem se věnoval práci. S jeho hotelovou společností mám dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Řešil jsem s ředitelem a účetním jeho firmy hospodaření společnosti. Ostatně tak jako každý měsíc," uvedl Paroubek.

V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení. "Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení," sdělil Blesku k teplické oslavě ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit. V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Kromě toho média už upozornila na několik případů přednostního očkování známých lidí, aniž patřili do prioritní skupiny očkování. Šlo třeba o ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, náměstkyni ministra zdravotnictví Alenu Šteflovou či restauratéra Zdeňka Pohlreicha.