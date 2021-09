Babiš: Zemanův zdravotní stav není vážný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný, do nemocnice hlava státu nastoupila po konzultaci s lékaři. Rádiu Impuls to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že je o Zemanově stavu informován. Do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) byl Zeman převezen v úterý. Pobyt prezidenta v nemocnici nezdůvodnily ani mluvčí ÚVN Jitka Zinke, ani Pražský hrad.